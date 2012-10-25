【锐语录】王石：房地产商的四大教训

万科企业股份有限公司董事会主席王石

万科总结出房地产商四条经验教训，他们是：不要轻易上高层项目，否则不是纪念碑、里程碑，而是墓碑；不能追求暴利；手中有钱加头脑发热后的决策，往往是灾难性的；开发商不应过分考虑政策、政府因素，更应该关心自身专业能力的问题。

——选自王石的著作《道路与梦想》