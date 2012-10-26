首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】陈九霖：投资要赚大钱就要能守住

2012-10-26 14:25 作者：陈九霖来源：中国企业家网 评论(2)T|T

中国航油前总裁、中资企业（新加坡）协会前会长 陈九霖

 有些投资人急于求成，巴不得今天投资明天套利退出。可真正赚到大钱的恰是那些守得住的人。马云从1995年创办“中国黄页”网站起到2007年阿里上市共熬了12年。巴菲特投资不在意所投公司来年可赚多少，仅关注未来5至10年能赚多少。而且，对所投资的企业他一般会持有8年以上。

                ——中国航油前总裁、中资企业（新加坡）协会前会长 陈九霖

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章