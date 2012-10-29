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【锐语录】王石：企业家的隐私也需保护

2012-10-29 11:06 来源：中国企业家网 评论(3)T|T

万科企业股份有限公司董事会主席王石

针对网上传闻王石婚变的消息，王石给“中国地产”的回应称：1、家庭是社会基石，每个家庭成员都有维护、保护他的义务，我没有背叛家庭；2、个人感 情是非常个人化的事，西方叫 Privacy，我希望全社会有保护个人隐私意识；企业家也需保护；3、希望大家把更多注意力给万科正在进行的环保住宅活动（代拟）。

                                          ——万科企业股份有限公司董事会主席王石

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