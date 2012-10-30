【锐语录】马云：商人千万别在红道上混

阿里巴巴集团主席和首席执行官马云
我相信绝大部分做企业的人都看过《胡雪岩》，这本书我看过两次，第一次看的时候我觉得这哥们挺神的，我特别欣赏他的情和谊，我觉得他情谊非常好。我没什么感觉，这个人身上我能学到的，我特别欣赏就是情谊。后来过了几年之后我又看了一次，我觉得这个人一定不是我想学习的人，因为他讲的那个红顶商人，至于他的悲哀就悲哀在红顶商人。到今天为止我越来越明白，人一辈子要明白钱和权两个东西是绝对不要碰在一起，当了官永远不要想有钱，你第一天立志当官就忘掉钱这个东西。你第一天做生意当商人，千万别想权，这两个东西碰在一起就是炸药和雷管碰在一起，必然要爆炸。今天你不玩儿这个都要死，玩儿这个必死。很明白，看了 之后也感谢胡雪岩给我指出了一条必死之路。我觉得胡雪岩了不起，但是不要模仿。也是中国商人很多要明白，千万别在红道上混。
——阿里巴巴集团主席和首席执行官马云
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