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【锐语录】吴长江：人生五大发展阶段

2012-10-30 15:59 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

吴长江（资料图）

人生有五大发展阶段：首先自己要行；其次要有人说你行；再次说你行的人要行，然后你说谁行谁就行，最后没人敢说你不行。

——雷士照明创始人吴长江

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