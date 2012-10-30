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【锐语录】李开复：中国公司创新的7种路径

2012-10-30 16:36 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(5)T|T

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

【中国公司能创新吗？】

中国公司主要的创新点不是颠覆式的，而是：

1）本土化+迭代式创新；

2）跨领域结合创新；

3）商务模式或运营创新；

4）需求导致创新；

5）国家重点扶持领域创新；

6）勤奋探索尝试创新；

7）海归领头创新。

——摘自创新工场CEO李开复10月24日微博，他指出，中国公司创新的7种路径。

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