【锐语录】李开复：创新工场是投资公司

创新工场董事长兼首席执行官李开复

创新工场是不折不扣的投资公司，形式和其他VC基金一样，投资人投资是看好潜在回报。但同时，我们有独特的模式：1）对TMT行业的专业认知和策略，2）对成熟创业者和年轻参与者的吸引力，3）46位全职专家提供全方位服务（产品设计、技术架构、招聘、市场、财务法务）

——创新工场董事长兼首席执行官李开复