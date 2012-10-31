首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】李开复：创新工场是投资公司

2012-10-31 11:24 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(0)T|T

创新工场董事长兼首席执行官李开复

创新工场是不折不扣的投资公司，形式和其他VC基金一样，投资人投资是看好潜在回报。但同时，我们有独特的模式：1）对TMT行业的专业认知和策略，2）对成熟创业者和年轻参与者的吸引力，3）46位全职专家提供全方位服务（产品设计、技术架构、招聘、市场、财务法务）

                                     ——创新工场董事长兼首席执行官李开复

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章