【锐语录】柳传志：企业要把行业诀窍研究透彻

联想控股公司董事长柳传志
做企业家本身是锻炼自己的应对能力，环境是很重要的，但是在饼不能做大的时候，怎么让自己分的饼可以吃到嘴里面，这个很重要。前几天联想旗下有一个投资公司，他们每年的例会就是召开他们所投的200个企业，CEO召开会议如何应对。总结一下有这样三条，第一怎么样把自己的行业研究透，通过创新、 挖掘潜力，把自己碗的饭吃到嘴里。这使我想起90年代初的时候，当联想是一个很小公司的时候，中国由于开放，取消批文降低关税，使得全球大的电脑公司，像是IBM等公司进入中国，当时把我们打得晕头转向，我们好好研究了行业的规律，拿出切实可行的办法，我们要把这个行业里面的诀窍研究透彻。每个企业要把自己的基本功练习好，包括企业要能够学会制定战略。确实要考虑到现在怎么样和优势互补的外国企业进行合作，这也是很重要的。
——摘自联想控股公司董事长柳传志在2012全球CEO发展大会上的讲话
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