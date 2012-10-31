【锐语录】王利芬：谁在耗掉你的现金流

优米网创始人王利芬（图片来源：中国企业家网）
创业公司运营中几项沉没成本值得注意：
1、在职人员水平与岗位要求差距较大；
2、不负责任地执行任务；
3、工作方法的不得当而变得效率低下；
4、不愿意承认明显的失误而是找说法；
5、相关部门扯皮空；
6、做事只求点到为止，做不成后急于上交或转交；
7、每天照葫芦画瓢不动脑子到点下班。
这些都在耗掉你的现金流！
一个好的管理者需要做以下：
1、让员工明白对这个职位的认知特别是核心点；
2、总结工作的基本程序并在一定时间内复盘看是否可节省一定流程；
3、帮助员工明白工作思路和执行标准；
4、工作范围内的任务不许上交转交让员工有一定压力；
5、管理者是业务好手。
——10月30日，优米网创始人王利芬在新浪微博如是说。
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