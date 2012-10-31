【锐语录】王利芬：谁在耗掉你的现金流

优米网创始人王利芬（图片来源：中国企业家网）

创业公司运营中几项沉没成本值得注意：

1、在职人员水平与岗位要求差距较大；

2、不负责任地执行任务；

3、工作方法的不得当而变得效率低下；

4、不愿意承认明显的失误而是找说法；

5、相关部门扯皮空；

6、做事只求点到为止，做不成后急于上交或转交；

7、每天照葫芦画瓢不动脑子到点下班。

这些都在耗掉你的现金流！

一个好的管理者需要做以下：

1、让员工明白对这个职位的认知特别是核心点；

2、总结工作的基本程序并在一定时间内复盘看是否可节省一定流程；

3、帮助员工明白工作思路和执行标准；

4、工作范围内的任务不许上交转交让员工有一定压力；

5、管理者是业务好手。