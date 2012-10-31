【创业导师】李彦宏：面对创业问题，回归原点

百度CEO李彦宏（图片来源：中国企业家网）

做一个企业无论大小，一定是有各种各样的麻烦和困难，觉得自己心中还有理想，还要努力去完成它，这些困难就不算什么。百度的创业过程到今天为止已经快13年了，中间经历了各种各样的困难，每一年大概都有一两次会觉得这个事情太难了，真的做不下去了，这道坎如果过不去的话，这个公司就要完了。当面对问题时，要back to the basic(回归原点)。

——百度CEO李彦宏