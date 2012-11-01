【锐语录】马云：朴实与自在是领导者的基本面

马云（图片来源：中国企业家网）

很多领导者，从老农民到优秀的国家领导人、优秀的企业领导者，具有一个基本面，他应该有这些东西：他是他自己，他是个朴实的人，他是个自在的人。一个朴实的人，他没有装腔作势，他昨天是这样，他今天还是这样，他是一个普通的人。