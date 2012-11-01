首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】马云：朴实与自在是领导者的基本面

2012-11-01 14:13 来源：中国企业家网 评论(2)T|T

马云（图片来源：中国企业家网）

很多领导者，从老农民到优秀的国家领导人、优秀的企业领导者，具有一个基本面，他应该有这些东西：他是他自己，他是个朴实的人，他是个自在的人。一个朴实的人，他没有装腔作势，他昨天是这样，他今天还是这样，他是一个普通的人。

——阿里巴巴创始人马云

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章