【锐语录】宁高宁：丹麦公司的长青法则

中粮集团有限公司董事长宁高宁

丹麦，这个国家只有500多万人，是中国的一个中等城市大小，可这个国家给人的印象好像大很多，从产业，到艺术，到运动都让世人记得它。丹麦 的农业、生物制药、环境产业、乳业、航运业都在全球领先。马斯基航运、诺维信生物、爱氏晨曦乳业、Ecco鞋业、Lego玩具、 Bang&Olufsun影音设备等公司如果你不深追，都不太会意识到他们是丹麦公司。小国家大公司，而且这个国家税收全球最高，福利很好，是典 型的北欧福利国，人们的干劲和创造力哪里来呢？

大和小的辩证关系在丹麦可能表现在很多地方，在这里皇室和女王很受拥戴，被认为是国家最高权力和道德象征，但据说皇室和平民接触很多，女王的国宴虽 然仪式庄严，但菜式很简单。国人喜欢的王妃听说在教人们如何避免晒太阳过多得皮肤病，如何可以不花很多钱买名牌而也可以穿着漂亮。丹麦很出名的景点是哥本 哈根海旁的美人鱼雕像，可看到之后你才会意识到她是如此之小，如此不起眼。这么小的东西怎么会名气很大？有位丹麦餐厅的服务员回答了这个问题的原话是： “有名气的东西就一定要大吗？”

——中粮集团有限公司董事长宁高宁