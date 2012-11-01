【锐语录】周成建：中国企业家婚姻三段论

周成建（资料图）

第一代商人：只求门当户对。出生于上世纪四五十年代、改革开放后的第一代商人们，婚姻大多是父母包办或媒人牵线，只求门当户对或看着顺眼。

第二代商人：志同道合是关键。出生于上世纪六十年代的商人们，大多在上世纪八九十年代结婚，彼时“下海”是时髦词汇，“志同道合”成为婚姻的一个关键诉求。

第三代商人：更注重精神交流。进入21世纪才结婚的“70后”或“80后”们，更多地注重双方在精神上的交流与分享。