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【锐语录】史玉柱：银行资产质量未受到任何威胁

2012-11-01 17:59 作者：史玉柱来源：中国企业家网 评论(0)T|T

巨人网络董事长兼CEO史玉柱

过去一年，专家、媒体异口同声预测：地方融资平台和房地产将对银行资产质量产生严重威胁。事实是，目前未产生任何威胁，苗头都没有，未来几年也绝不会。经济下行，银行资产不良率轻微上升，恰恰是大家不担心的实体经济所导致。担心的问题，不是问题；不担心的问题，倒是问题。

——近日，巨人网络董事长兼CEO史玉柱在微博称，地方融资平台与房地产对银行资产的质量未产生任何威胁，未来几年也绝不会，银行资产不良率只是轻微上升。

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