【锐语录】任志强：微博时代官场警示录

知名地产商任志强

微博时代官场警示录：一：接受采访不讲浑话。 二：公众场合不抽名烟。 三：商务应酬不戴名表。 四：公务活动不开名车。 五：基层视察不穿名鞋。 六：发表大作不抄名文。 七：与人约会不发微博。 八：寻花问柳不写日记。 九：灾难发生不露笑容。 十：突发事件不当新闻发言人。十一：不懂微博不做官员。

——知名地产商任志强