【锐语录】稻盛和夫：领导的“无私”决定企业盛衰

日本航空公司的董事长稻盛和夫（资料图）
“无私”是大大小小一切组织的领导人的首要条件。上至国家下至企业，任何组织，那怕一个非盈利的学术机构，领导人是否“无私”，往往决定了组织的死活、企业的盛衰、 乃至国家的兴亡。这是超越时代、超越国界、超越组织规模的普遍真理。在企业里，领导人的公正无私就是调动员工积极性的最大动力。
——11月1日，稻盛和夫在新浪微博如是说，指出在企业里，领导人的公正无私就是调动员工积极性的最大动力。
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