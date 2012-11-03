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【锐语录】李彦宏：幸福比财富更重要

2012-11-03 15:39 来源：中国企业家网 评论(5)T|T

李彦宏（图片来源：中国企业家网）

如果把财富看得更广义一点的话，它应该意味着幸福才对。金钱不是最重要的，重要的是你是不是在做你喜欢做的事情，是不是有一个幸福的生活。在我看来，幸福是更重要的。很多人在温饱线上挣扎的时候不见得能够理解这种想法，但是一旦有一个相对稳定的生活时，仔细想想，这个是非常重要的。

——百度创始人李彦宏

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