【锐语录】任志强：放弃是人生必修课

任志强（图片来源：中国企业家网）

人生就是选择，而放弃正是一门选择的艺术，是人生的必修课。没有果敢的放弃，就没有辉煌的选择。与其苦苦挣扎，拼得头破血流，不如潇洒地挥手，勇敢地选择放弃。歌德说：“生命的全部奥秘就在于为了生存而放弃生存。”