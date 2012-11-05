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【锐语录】任志强：放弃是人生必修课

2012-11-05 09:27 来源：中国企业家网 评论(2)T|T

任志强（图片来源：中国企业家网）

人生就是选择，而放弃正是一门选择的艺术，是人生的必修课。没有果敢的放弃，就没有辉煌的选择。与其苦苦挣扎，拼得头破血流，不如潇洒地挥手，勇敢地选择放弃。歌德说：“生命的全部奥秘就在于为了生存而放弃生存。”

——摘自华远地产董事长任志强11月5日微博

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