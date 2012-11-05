【锐语录】刘强东：电商创业者不要走平台之路

京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东

很多传统品牌上来就把自己几十年赚的钱说我要做一个服装平台，我做一个卖鞋的平台等等等等，而且告 诉我说会准备投很多钱，我不是想打击你，千万不要做！你这么做非常危险！你99.99的概率会把你十几年、二十年积累的血汗钱全部扔到水里去，如果你现在拿两千万，三千万投到互联网上做平台，直接就打到水里面去了，连起水漂一次的机会都没有了，连娱乐一次的机会都没有了，你的钱就没有了，而且永远回不来。

刘强东给所有电商的创业者们二点建议：一、千万不要走平台之路，要不然几千万的投入可能连水花都没激起来就消失了；二、千万不要把鸡蛋放到一个篮子里面去，把自己的销量逐步的做一次均衡，不要把所有希望的西放在一个平台上。