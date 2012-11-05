【锐语录】李开复：创业失败的十大理由

创新工场董事长兼首席执行官李开复

创业失败的十大理由：1）经验不够 2）没有主人翁心态 3）团队缺乏信任 4）执行力不足 5）心态浮躁，经不住诱惑，缺乏耐心 6）太多点子，不够聚焦 7）技术寻找用户需求，而没有把用户需求放在首位 8）履历漂亮，但是不接地气，技术已经过时 9）对产品不够执着？？10）直接山寨，不深入理解。