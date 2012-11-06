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【锐语录】李开复：自律是一种生活方式

2012-11-06 15:40 来源：中国企业家网 评论(2)T|T

李开复（资料图）

千万不要放纵自己，给自己找借口。对自己严格一点儿，时间长了，自律便成为一种习惯，一种生活方式，你的人格和智慧也因此变得更加完美。

——摘自创新工场CEO李开复9月9日微博

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