【锐语录】马云：把企业做的超级大不正常

阿里巴巴集团董事局主席马云

未来几年，我们会专注电子商务的几个重要的趋势：

第一，小就是美。中国文化里面讲，“宁为鸡头、不作凤尾”，做小企业更有味道，未来的企业，小就是美，小和好更关键，更加灵活。

所以阿里决定，我们将全面推出双百万战略—阿里将全力培养一百万家年营业额过一百万的网店。有人说我想做十个亿，很好，我们支持你，为你鼓掌，但是 我们的重头戏是帮助一百万家。因为我们相信一个年营业额一百万的小店，他有可能会请上两个到三个人，这样我们就又多能解决三四个人的就业机会。

我们觉得企业做超级大是一个变态，是不正常，做一般大才是一个正常体系。中国的企业在这种规模下是最有味道、最好的。

第二，在未来，阿里将会从消费流通领域里面进入到生产制造，然后再进入到第三步：生活方式的改变。我们将从B2C全面挺进C2B，必须进行柔性化定制，真正为消费者解决问题。真正的个性化制造，不管我们做与不做，这将会是未来三年到五年的社会的必然趋势。

第三，阿里必须建立起消费者和制造业的和谐的关系。我特别反对价格战，价格战不仅伤害了商家，也伤害了消费者，所以不赚钱的企业在未来是很难生存 的。我们希望大家在保护好消费者权益前提下，能够真正做到商家有钱赚。今后的商业竞争，拼的是信用，是特色，是服务，而再也不是价格。