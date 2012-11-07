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【锐语录】茅于轼：科技能造福人类是因有市场有企业家

2012-11-07 10:35 作者：茅于轼来源：中国企业家网 评论(3)T|T

经济学家、天则经济研究所荣誉理事长茅于轼

科学技术能够造福人类，是因为有市场、有企业家。现在我们用数码相机，不用胶卷，数码相机成本又低、质量又好，大家就用了数码相机，不再用胶卷了。可见市场在选择科学技术。把好的科学技术推向市场。所有的科学技术能够起作用，是因为有市场、有企业家，不是因为科学家。

                        ——经济学家、天则经济研究所荣誉理事长茅于轼在微博如是说。

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