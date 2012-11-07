【锐语录】周鸿祎：奥巴马也是创业者

奇虎360董事长周鸿祎

什么是创业？如果你敢向自己承诺，愿意拿出人生最黄金的十年、十五年，甚至更长时间，决定玩这个游戏，愿意损失生活乐趣，甚至可能付出健康，这就是创业。 艺术、文学、经济、政治，都是创业的舞台，它适合于任何不甘平庸、愿意承担风险的人，愿意为他人创造价值的人。对，奥巴马也是创业者。

——奇虎360董事长周鸿祎在微博如是说。