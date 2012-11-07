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【锐语录】李开复：每个人的成功都是独一无二

2012-11-07 14:46 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(0)T|T

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

【每个人的成功都是独一无二】

很多人都有一个通病，衡量是否“成功”采用一元化标准：在学校看成绩，进入社会看名利。真正的成功应是多元化的。既可能是你创造了新的财富或技术，也可能是你为他人带来了快乐，可能是你在工作岗位上得到了别人的信任，也可能是你找到了回归自我、与世无争的生活方式。

——摘自11月6日李开复新浪微博。

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