【锐语录】刘强东：无市场经济就无企业家群体

京东商城CEO刘强东（资料图）

今天看到有快递同行吁请政府部门介入市场竞争，禁止电商做快递业务！万分惊诧！作为一名企业家，生存的土壤就是市场！没有市场经济就没有企业家群体！企业家精神之一就是呼唤和享受市场竞争！靠行政垄断，企业家还有何价值？？？