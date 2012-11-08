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【锐语录】刘强东：无市场经济就无企业家群体

2012-11-08 15:42 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

京东商城CEO刘强东（资料图）

今天看到有快递同行吁请政府部门介入市场竞争，禁止电商做快递业务！万分惊诧！作为一名企业家，生存的土壤就是市场！没有市场经济就没有企业家群体！企业家精神之一就是呼唤和享受市场竞争！靠行政垄断，企业家还有何价值？？？

——摘自京东商城CEO刘强东5月30日网易微博

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