【锐语录】王利芬：创业中的三个关节点

优米网的创始人王利芬

这个创业中有三个关节点，一是不懂技术的人要与技术一起创业如何识别此人的水准。二是创业伙伴为什么创业一定弄清楚。三是无论什么产品，有没有生 命力，不要听技术的，你自已作为消费者用一用就知道，不好用的产品技术再牛也是胡扯，不要迷信技术，再牛的技术做不出用户喜欢的产品都是自恋。

——优米网的创始人王利芬