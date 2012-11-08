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【锐语录】李开复：创业失败的10大原因

2012-11-08 10:27 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(2)T|T

李开复（图片来源：中国企业家网）

1、经验不够；2、没有主人翁心态；3、团队缺乏信 任；4、执行力不足；5、心态浮躁，经不住诱惑，缺乏耐心；6、太多点子，不够聚焦；7、技术寻找用户需求，而没有把用户需求放在首位；8、履历漂亮，但是不接地气，技术已经过时；9、对产品不够执着；10、直接山寨，不深入理解。

——创新工场董事长兼CEO李开复

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