【锐语录】李开复：创业者敲不开投资者大门的十大理由

创新工场董事长兼首席执行官李开复

创业者敲不开投资者大门的十大理由：1）侥幸心态堵VC、群发邮件；2）拍脑袋：自认为有好点子，不关注执行；3）太肤浅：未深入思考；4）过分 跟风：堆砌当红领域；5）伪需求：没有真找到用户痛点；6）偏执：不面对现实；7）低估创业难度；8）故作神秘，自以为是；9）不诚信；10）描述不清， 不讲重点。

——创新工场董事长兼首席执行官李开复在微博如是说。