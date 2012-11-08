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【锐语录】周鸿祎：实现梦想离不开韧性与勇气

2012-11-08 16:28 作者：周鸿祎来源：中国企业家网 评论(2)T|T

奇虎360董事长周鸿祎（配图：中国企业家网）

一个人可以激情澎拜，可以活力四射，可以幻想自己未来，但无论处在怎样的困境中，一定记住两点：一是坚持下去的韧性，二是决心走出去的勇气。

——奇虎360董事长周鸿祎

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