【锐语录】俞渝：管理者要揣着明白装糊涂

当当网董事长俞渝（配图：中国企业家网）

作为管理人，我觉得很多的时候你要揣着明白装糊涂。比如说，有些人做事的方法我是很不喜欢的，或者是有些人做事的习惯我是很不习惯的，那种东西我就觉得不踩线、不违纪，没什么操守问题，我都可以捏鼻子。