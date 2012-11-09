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【锐语录】俞渝：管理者要揣着明白装糊涂

2012-11-09 15:42 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

当当网董事长俞渝（配图：中国企业家网）

作为管理人，我觉得很多的时候你要揣着明白装糊涂。比如说，有些人做事的方法我是很不喜欢的，或者是有些人做事的习惯我是很不习惯的，那种东西我就觉得不踩线、不违纪，没什么操守问题，我都可以捏鼻子。

——6月1日，当当网董事长俞渝在参加“正和岛”上线活动时如是说

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