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【锐语录】史玉柱：以剃光头为赌力挺民生

2012-11-09 12:05 作者：史玉柱来源：中国企业家网 评论(2)T|T

巨人网络董事长兼CEO史玉柱（资料图）

民生银行武汉分行十余名高管向董文标保证：明年分行资产规模突破千亿，否则，全体高管，无论男女，向史玉柱学习，全剃光头。

——11月9日，巨人网络董事长兼CEO史玉柱在微博中透露，民生银行武汉分行十余名高管以剃光头为赌，向民生银行董事长董文标保证，明年武汉分行资产规模将突破千亿。此微博一出，有网友称作为民生大股东的“史总又在打鸡血了”，力挺民生。

今年来，史玉柱先后三次增持民生银行H股。自称要将“价值投资”进行到底的史玉柱表示，不断增持的目的是看中民生银行三五年后的价值。

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