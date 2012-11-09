【锐语录】史玉柱：以剃光头为赌力挺民生

巨人网络董事长兼CEO史玉柱（资料图）

民生银行武汉分行十余名高管向董文标保证：明年分行资产规模突破千亿，否则，全体高管，无论男女，向史玉柱学习，全剃光头。

—— 11月9日，巨人网络董事长兼CEO史玉柱在微博中透露，民生银行武汉分行十余名高管以剃光头为赌，向民生银行董事长董文标保证，明年武汉分行资产规模将突破千亿。此微博一出，有网友称作为民生大股东的“史总又在打鸡血了”，力挺民生。