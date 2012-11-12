【锐语录】雷军：中国出现facebook概率小

小米科技CEO雷军

（作为投资人）第一个当然是（给创业者）创业的第一笔钱。我认为这个钱的价值还是很高的；第二个是经验、人脉。这些可以帮助企业成长；第三个就是附 加的信誉，就相当于我担保了你，至少靠谱。最核心的是信誉。因为说实在的，到我们这份上了，很少有项目说你要抢着投，能投就投，不能投算了，无所谓的。本 来投项目就是玩儿。如果知道八年前的facebook能做到今天这样，那我们当年砸锅卖铁也得投，是吧？

我基本是投有经验的人。因为我觉得在中国大学刚毕业的，靠谱的不多。在中国出现facebook是不可能的，因为中国没有任何一家大的公司是由刚毕 业的学生创办的。这一点跟美国社会不同，美国社会高度竞争以后，创业者可以没有任何经验，什么都可以想，什么都可以干，美国大部分大公司都是大学毕业生创办的，或者大学没毕业就创办。但是中国不行，现在还没有到充分竞争的时候，处于比拼执行力的时代。

——小米科技CEO雷军