【锐语录】马化腾：把互联网蛋糕做大 共同分享

腾讯CEO马化腾

我不太赞同“腾讯是中国的微软”这个看法，这是以讹传讹，有点夸张了，事实上并不是这样。在中国的互联网业界，是有很多家企业共同发展的，腾讯只是 其中的一小部分，还有做的非常好的，比如百度、还有阿里巴巴，还有新浪、搜狐、网易等等，非常多的企业在共同成长。最关键的是把蛋糕做大，然后大家一起共 同分享。

其实，腾讯在这两年间做了很大的改变。过去我们的发展模式是比较紧缩和封闭的，可能会引来外界的评论。而这两年，特别是去年，是腾讯的开放年，把我 们所有的资源向整个产业链的合作伙伴进行开放，共同打造一个类似Apple App Store和Facebook的开放式的产业链。经过一年的发展，这种模式非常成功，也培养了很多中小企业在我们的平台上共同发展。

——腾讯CEO马化腾