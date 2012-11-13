【锐语录】陈九霖：宁静以致远 静修以自省

中国航油前总裁、中资企业（新加坡）协会前会长 陈九霖（资料图）
佛教有坐禅；印度教有冥想；基督教有祷告；伊斯兰教有斋戒。宗教中的许多精华其实可以借鉴到现实生活之中。人需要不时地停下来，走进象牙塔里反思、反省与静修。比尔盖茨有静修的习惯、曾国藩也常常静思。柳传志说，企业人应每周抽出半天或两个小时静思，形成习惯后会抓到真谛。
静修(meditation)这个词，有时被称为打坐、静坐、沉思、冥想、心悟等，是促使内在的安宁与超越的操练。各种宗教都要求不能因世俗功利的活动而疏远了自己的本性，强调注重内观自身、探究心灵的奥秘。道教的《云笈七签》卷七四说：“服此药能断薰血，兼静修心气，得効尤速。”
——摘自11月12日陈九霖新浪微博
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