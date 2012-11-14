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【锐语录】张欣：创业型公司不要太早吸纳PE资本

2012-11-14 10:29 作者：张欣来源：中国企业家网 评论(1)T|T

SOHO中国CEO张欣

对于刚起步的创业型公司，不要太早吸纳PE资本，精力应该放在“产品的创新”上。PE资本的进入会大大降低企业的原创力，让你从一个可能“卓越”的公司，变成平庸，因为他们的资本给你带来限制，那些限制来自于他们的经验，而创新的本质是反经验。

                                   ——SOHO中国CEO张欣在微博如是说

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