天猫CEO张勇：抓住电商契机，引领传统商业变革

张勇认为：“电子商务已经改变了人们的生活，这一方面表现在原来只是偶尔接触网购的消费者，现在开始熟悉这种销售模式，另一方面则体现在整个产业链的各个环节，包括平台与商家进行合作，才获得了这么好的效果。在双11中，仅快递行业就有接近100万人在为‘双11’忙碌，除此之外，包括客服、软件供应商等行业都有不少人在为‘双11’努力。很多商家，少则数十人多则几百人、上千人都在为此忙碌。这是社会化分工的一种最佳体现，不仅反映着这个行业未来发展的方向，同时也带来新的商业机会，最终达到促进内需的效果。由此看来，电子商务带来的是一个新变革的契机，我们如何来抓住这个契机引领行业变动，这就是我们向‘传统商业模式’发起挑战的意义。天猫一定要引领传统商业模式的变革。
——张勇在双11后接受采访如是说。
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