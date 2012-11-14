【锐语录】王冉： “双11”对中国电子商务不是好事

易凯资本有限公司CEO王冉（配图：中国企业家网）

我总觉得，双十一对中国电子商务不是什么好事：1，在本来可以平滑的销售曲线上人为地拱出一个波峰，由于蚕食效应未必真能带来多大的实际增量，还让商家的仓储、物流、客服等环节直冲瓶颈。2，进一步强化中国消费者单一维度唯价格是从的陋习，拖着中国的电子商务公司集体远离健康毛利。

——对于“双11”阿里巴巴创始人马云抛出了“感恩论”，表示并不是电商大战，而是“创造这种感恩的情结，使消费者得到好处，从而卖家也能够得到好处。”