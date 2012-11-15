【锐语录】雷军：小米盒子不是包装盒

五六年前我就认为，手机会替代电脑成为大家最常用的终端，电视会成为手机的显示器。从这个角度看，小米盒子就是实现这个构想最重要的纽带，就是最重要的手机配件。有人说他不喜欢小米盒子这个名字，还有人因为名字真的误解我们卖包装盒，但我喜欢这个名字，简单好记，还有一丝值得品味的内容。也有不少人提醒我，盒子不容易做。我也非常认同，就是 Apple TV一年也只有四百万台的量。我的想法非常简单: 做款大家有用、好用、喜欢用的产品就够了，只怕量不大！(我们内部试用了两个月，很多同事都希望买一台送给父母，方便他们追电视剧。)
——雷军在微博中如是说。
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