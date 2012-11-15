【锐语录】雷军：小米手机按成本定价很合理

小米科技董事长雷军
小米诞生以后我们就一直是被骂对象，这一年来骂我们的越来越多。我解释一下期货制和小米的引领模式。硬件领域有摩尔定律，成本在不断下降，刚上手是成本价，经过一个季度降点价，再经过一个季降点价，企业获得一个合理利润，这就是商业模式。
小米一代做了一年时间，进入市场依然最便宜。按照我们这种定价原则，极具竞争力，现在大家都开始跟进我们的定价模式，还会有竞争，小米怎么适应，无疑小米这个方法是对的。高端手机上来定三千，定四千，快速的降价，既赚不到钱，用户也觉得产品超贵，品质不稳定。还不如小米手机实实在在成本定价，产品用户接受了，觉得好了，你买了我挣点钱不很合理吗。这就是我们讲了摩尔定律和商业模式，经过某些人歪曲以后，好像我们怎么着了。
关于期货模式我的解释是，所有同行在做硬件时都经历艰难爬坡过程，不仅仅是我们。我看昨天说iPhone5组装很困难，缺货。富士康的高管抱怨 说，iPhone 5生产速度慢是因为苹果把它设计的太复杂，iPhone 5是富士康所遇到过的最难组装的一款设备，学会如何组装这款设备需要时间。你去苹果店看一看，你买得到iPhone5吗，你买不到。
你在网上订货iPhone5看需多少时间，这一点跟小米手机是一样的。我们在中国受到的苹果在美国的待遇，就是骂声一片。
——摘自腾讯财经专访小米科技董事长雷军的实录。
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