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【锐语录】周鸿祎：未来十年不是拼爹的时代

2012-11-16 09:42 作者：周鸿祎来源：网易微博 评论(7)T|T

我希望未来十年不是一个拼爹的时代，有背景这个词用得越来越少。我希望每个人，只要TA勤奋、聪慧、敢于冒风险，都有机会实现TA的梦想。我希望每个人都能有机会做自己喜欢的事，不再以赚大钱作为成功的衡量标准。我希望这不是一个白日梦，而是能实现的中国梦。你对未来十年的希望是什么？

                                                                   ——周鸿祎在微博中如是说

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