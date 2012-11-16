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【锐语录】潘石屹：从人均面积看地产供应已足够

2012-11-16 10:42 作者：潘石屹来源：中国企业家网 评论(12)T|T

SOHO中国董事长潘石屹

针对任志强近期提到的“明年3月份房价将大涨”话题，SOHO中国董事长潘石屹表示：“中国房价的问题是，从人均面积来看其实供 应已经足够。但房产是由多种因素决定涨跌的，因此如果没有诸如房产税之类的支付成本，或其他宏观经济因素影响的话，很难判断。”

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