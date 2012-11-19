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【锐语录】冯仑：成功的关键是要有强烈的企图心

2012-11-19 11:10 作者：冯仑来源：中国企业家网 评论(4)T|T

万通控股董事长 冯仑

著名成功学专家陈安之在他的课堂上曾经讲过：有史以来，所有成功都具备三个条件，任何一个领域都一样。第一个条件是拥有强烈的企图心；第二个条件是拥有强烈的企图心；第三个条件仍旧是拥有强烈的企图心！有一句话说得好：“眼睛所看着的地方，就是你会到达的地方。”一个人能走多远，取决于他能想多远；一个人成功的程度，取决于他的胸襟有多广阔。

                                    ——节选自冯仑的著作《伟大是熬出来的》

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