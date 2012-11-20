【锐语录】丁磊：移动互联网风云时代已开启

近年来移动终端的发展使得科技新浪潮汹涌迭起，平板电脑、手机的用户数量在不断增加，用户的碎片时间被移动互联网占据，突破时空限制的个性化功能需求日益强烈，由此，移动互联网的风云时代已经开启。

以网易门户为核心的媒体业务一直以来都是网易最为重要的组成部分，特别是在移动互联网崛起的环境中，网易旗下有30多款移动产品和应用，用户安装总量接近2亿，以媒体业务为主导，构建起由资讯、教育、效率、娱乐四个维度组成的云端布局。其中，网易新闻客户端装机用户已达4076万，平均每秒新增1.7个激活用户，活跃用户每季度增长一倍，本地新闻覆盖超过320个大中城市，是网易在移动端布局最成功的一款应用。

——丁磊在网易移动媒体高峰论坛上如是说