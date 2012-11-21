【锐语录】马云：“不良员工”的价值不可低估

阿里巴巴集团董事局主席马云
在一个企业中，难免会有一些不服管束的“另类”员工，即一些人眼里的“不良”员工。他们往往在性格、习惯或做事风格等方面与一般人的思路不合拍，然而他们中不乏一些很有才华的人，领导者一定应注意，不要因为他们个人的怪异举动而阻碍你对他们的正确认识，乃至欣赏，低估他们对公司的价值。有时，这些“不良员工”会成为公司最宝贵的资产，在有些需要创造力的领域发挥不可低估的作用。
——选自马云著作《像开国帝王一样创业》
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