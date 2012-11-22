【锐语录】俞敏洪：与其做“储钱罐”不如做“印钞机”

新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

有钱和值钱是两个概念。有钱的人不一定值钱，比如我们常常会看到一些“富二代”腰缠万贯，但除了挥霍什么都不会，这样的人“分文不值”。但值钱的人早晚会有钱，因为值钱的人都有足可夸耀的某种能力，凭借这种能力，他不仅可以安身立命，还能积累财富，这样的人甚至连存钱都不需要。比如一个著名的画家， 他需要钱的时候只需画一幅画就行了。

所以人们常说，不要把自己变成“储钱罐”，因为没有人能够靠储钱变富;但一定要把自己变成“印钞机”，需要钱的时候可以随时靠能力去取。

一个人与其有钱，不如让自己变得值钱。值钱的人才能体会到什么叫成就感。对于一个追求有意义人生的人来说，成就感至关重要。成就感从哪儿来呢?来自于自己 付出努力之后得到的某种收获。收获越大，成就感就越大。如果一个人的钱是伸手向父母要来的，那无论有多少钱他都不会有成就感。如果一个人的钱是靠自己赚来 的，那不管赚多少他都会有成就感，而且只要来路正，钱越多，成就感会越大。

——新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪