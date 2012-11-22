【锐语录】李学凌：YY和微信没有直接竞争关系

YY李学凌（资料图）

做公司最怕的就是眼里只有敌人，没有目标。我想YY应该有自己清晰的目标，知道两年之后公司应该怎么样，三年之后应该做到什么样，五年之后我们要成为什么样的公司。千万不要把眼光放在别人身上。你越盯着别人，就越迷失自己。走自己的路吧。 YY跟微信并没有直接竞争的关系。YY的核心目标是帮助一群人能够通过互联网，实时的交流，我们的目标有一句英文形容的比较贴切就是Engage People。

——李学凌在微访谈中回答网友如是说