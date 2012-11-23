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【锐语录】任志强：假如没房地产，中国GDP可能连7都保不住

2012-11-23 11:21 作者：任志强来源：中国企业家网 评论(8)T|T

知名地产商任志强

房地产是中国经济的重要组成部分，也应该是经济发展 中最稳定的行业。假如没有房地产，中国的GDP水平可能连7都保不住。他还表示，房地产行业标准应该由行会制定，而不是政府强制执行。

                    ——11月23日，任志强在全联房地产商会第三次会员大会上表示

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