【锐语录】刘强东：阿里巴巴封杀卖家资源注定失败

京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东
2012年是整个电商行业的平台开放元年，现在所有电商都在走平台开放道路，所以今年我认为是元年。京东从成立第一天开始面对的都是各个行业所谓的封杀，我相信阿里是另外一种封杀，对卖家资源的封杀，两年前家电行业都做自己的电商，而现在他们都和我们京东合作，我相信封杀注定就是失败，我没有看 见哪一家公司通过封杀取得成功的，我们更加坚信谁能够给卖家和用户带来更多价值，谁就可以成功。
——刘强东在11月23日的“2012年第七届中国网上零售年会”上如是说
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