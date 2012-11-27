【锐语录】周鸿祎：欲想打人，先练挨打

奇虎360创始人周鸿祎
在中国的各个行业，特别是互联网里不再是一帮40岁、50岁的老人继续在纵横江湖，而是有真正的80后、85后、90后，像美国的互联网那样，能够 真正的崛起一批新人。当你们希望成为下一个马化腾，下一个丁磊，下一个张朝阳的时候，你要想想我做好了迎接这种挑战的准备了吗？我做好了迎接这种打击的准 备了吗？我没有什么成功的经验可以分享，我是互联网里曾经最大的失败者，我也是互联网里被打击最多的人，所以我唯一可以骄傲的说，我是抗打击里最强的人。 欲想打人，先练挨打。
所以各位，不管你怎么看待我们，我只是希望说，当你想做一个颠覆型的新锐公司，你要有这种韧性，顿感力，要有这种雄心和决心去迎接各种可能的挑 战。你要坚信一点，无论你得罪了谁，无论巨头想什么方法。但是我还是相信，最后你所有能依赖的就是一件事，你敢于跟巨头比，我比你对用户更好。只要你能够 敢于有这种把自己当成光脚的精神，你就能够有资格去做一个颠覆的创新者。
——奇虎360创始人周鸿祎
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|