【锐语录】周鸿祎：欲想打人，先练挨打

奇虎360创始人周鸿祎

在中国的各个行业，特别是互联网里不再是一帮40岁、50岁的老人继续在纵横江湖，而是有真正的80后、85后、90后，像美国的互联网那样，能够 真正的崛起一批新人。当你们希望成为下一个马化腾，下一个丁磊，下一个张朝阳的时候，你要想想我做好了迎接这种挑战的准备了吗？我做好了迎接这种打击的准 备了吗？我没有什么成功的经验可以分享，我是互联网里曾经最大的失败者，我也是互联网里被打击最多的人，所以我唯一可以骄傲的说，我是抗打击里最强的人。 欲想打人，先练挨打。

所以各位，不管你怎么看待我们，我只是希望说，当你想做一个颠覆型的新锐公司，你要有这种韧性，顿感力，要有这种雄心和决心去迎接各种可能的挑 战。你要坚信一点，无论你得罪了谁，无论巨头想什么方法。但是我还是相信，最后你所有能依赖的就是一件事，你敢于跟巨头比，我比你对用户更好。只要你能够 敢于有这种把自己当成光脚的精神，你就能够有资格去做一个颠覆的创新者。

——奇虎360创始人周鸿祎